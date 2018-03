Presidente da AL participa de formatura de cabos da PMMS

No total, 430 cabos formarão até o dia 12 de março também nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Três Lagoas e Corumbá - Divulgação

O presidente da Assembleia, o deputado estadual Junior Mochi participou na manhã desta segunda-feira (05) da formatura de 215 cabos da Polícia Militar de Campo Grande. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções Albano Franco.

O deputado destacou a importância desse efetivo para os municípios."Fico feliz em participar desse evento e presenciar o aumento do efetivo para a segurança dos municípios. Parabéns para todos os formandos" destacou Mochi.

No total, 430 cabos formarão até o dia 12 de março também nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Três Lagoas e Corumbá. Essa foi a primeira vez que os policiais receberam treinamento nas unidades do interior, não necessitando o deslocamento para Capital. Os alunos completaram as 500 horas-aula e foram submetidos a testes teóricos e práticos para se formarem.