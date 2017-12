Presidente da AL acompanha entrega do Prêmio Esporte MS 40 Anos

O evento, que reuniu gestores esportivos de todo o Estado, foi promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul - Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi participou na noite de terça-feira do prêmio Esporte MS 40 anos que tem como objetivo homenagear atletas, técnicos e árbitros que foram destaques no ano de 2017.

O evento, que reuniu gestores esportivos de todo o Estado, foi promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e também serviu para que os participantes pudessem discutir as ações desenvolvidas pela Fundação em 2017, bem como apresentação do calendário para o ano que vem pelo presidente do órgão, Marcelo Miranda.

Mochi abriu sua fala ressaltando o resgate histórico celebrado durante a noite. “É uma satisfação para nós da Assembleia Legislativa participar deste ato, que representa a valorização daqueles que ao longo do tempo contribuíram para o fortalecimento e consolidação do esporte em Mato Grosso do Sul. Essa valorização é importante para que possamos, todos nós, reconhecer àqueles que atuaram na iniciativa privada e faziam com que o esporte acontecesse em nosso Estado, e também dizer, especialmente, sobre a valorização dos nossos atletas, que têm conseguido, através do esforço pessoal, obter resultados significativos no cenário nacional e que hoje tem o reconhecimento do governo estadual pela Fundesporte. Por isso, é um prazer trazer o apoio da Assembleia, como parceiros que somos, ao trabalho desempenhado pelo presidente Marcelo Miranda e sua equipe”, declarou.

“Um evento como este na verdade faz com que estimulemos a prática esportiva no nosso Estado, e a Fundesporte tem feito um trabalho extraordinário, realizando muito mesmo com poucos recursos. A atividade do esporte gera integração entre as pessoas e acima de tudo faz com que o jovem tenha uma opção longe das drogas, por isso o esporte hoje é um elemento fundamental na construção da personalidade e dos valores de cidadão. Por isso, temos destinados recursos das nossas emendas à atividade esportiva, até pela relação de proximidade dos deputados com o esporte, o que nos permite estar atendendo aos nossos municípios na parceria com a Fundesporte, alocando recursos, apresentando e acompanhando projetos do FIE (Fundo de Incentivo ao Esporte), por exemplo”, finalizou.