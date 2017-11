Presidente da Agência Espacial Brasileira garante lançamento de novo satélite

O presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), José Raimundo Coelho, disse que a parceria do Brasil com a China na área espacial é sólida e "não haverá nenhum atraso" no cronograma do novo Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, o CBERS 4A, por falta de recursos - ainda que haja atrasos relacionados a questões jurídicas. Segundo ele, o satélite será lançado até o fim de 2018 ou, "na pior das hipóteses", no início de 2019.

"É muito mais fácil ser pessimista do que otimista", disse Coelho, rebatendo as previsões mais negativas de funcionários do próprio Inpe. "Eu escolhi esse caminho difícil de ser otimista. Mas não é um otimismo irresponsável; estou em contato constante com o meu ministério e tenho pessoas ao meu lado que me garantem que isso vai acontecer."

A AEB é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e repassa recursos ao Inpe para projetos do programa espacial. O MCTIC afirmou que os valores do orçamento de 2018 ainda estão sendo negociados, e a pasta segue atuando para que o governo libere mais recursos para o setor, inclusive neste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.