Presidente chinês recebe credencial do novo embaixador do Brasil

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu nessa terça-feira (18) a credencial do novo embaixador do Brasil, Paulo Estivallet, além de outras entregues por novos representantes de seis países. A cerimônia foi no Grande Palácio do Povo em Pequim.

Os outros embaixadores são Rafael Dezcallar, da Espanha, Awale Ali Kullane, da Somália, Patty Chen, do Suriname, Archil Kalandia, da Geórgia, Eric Razafimandimby, de Madagáscar, e Mohammad Keshavarz Zadeh, do Irã.

Xi Jinping lembrou o 40º aniversário da reforma e abertura do país, comemorado este ano, e disse que a China continuará impulsionando essas políticas.

"A China fortalecerá a cooperação com todos os países, empreenderá conjuntamente a Iniciativa do Cinturão e Rota (estratégia de desenvolvimento adotada pelo governo chinês envolvendo desenvolvimento de infraestrutura e investimentos em países da Europa, Ásia e África), elevará os laços bilaterais a um novo patamar e fará maiores contribuições à paz mundial e ao desenvolvimento comum da humanidade", afirmou.

Ele acrescentou que o governo chinês apoiará o trabalho dos novos embaixadores e manifestou a esperança de que eles ajudem a facilitar as relações bilaterais entre a China e seus países e a amizade entre o povo chinês e os outros povos.

Os embaixadores, por sua vez, disseram que seus países continuarão apoiando e participando do processo de reforma e abertura da China, que já proporcionou ao mundo grandes oportunidades, e promoverão conjuntamente a cooperação internacional sob a Iniciativa do Cinturão e Rota.



Com informações da Agência Xinhua, da China