Presidente alemão pede que partidos trabalhem para formar novo governo

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu que todos os partidos voltem à mesa de negociações e cooperem para formar um novo governo, em vez de convocar novas eleições. As declarações são dadas após as conversas para a formação de uma nova coalizão liderada pela chanceler Angela Merkel terminarem sem sucesso, na noite do domingo, após o Partido Democrático Live (FDP, na sigla em inglês) abandonar a iniciativa.

Na avaliação de Steinmeier, os partidos não deveriam dar aos eleitores o mandato de volta, mas sim formar um governo. Fonte: Dow Jones Newswires.