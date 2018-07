Presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa muda para Cabo Verde

O presidente Michel Temer transferiu nesta terça-feira, 17, a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para Cabo Verde, que sedia a 12ª conferência de chefes de Estado do grupo entre esta terça e quarta-feira, 18. O Brasil comandou a CPLP nos últimos dois anos. A comunidade também reúne Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Na cerimônia de abertura da conferência, o presidente Michel Temer anunciou que o Brasil vai ceder 30 horas de conteúdo audiovisual da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) aos demais países da CPLP. O acordo de cooperação foi assinado pelo presidente da EBC, Alexandre Parola.

Segundo o presidente, a decisão "visa mais uma vez integrar mais ainda os países" da comunidade. "Nosso idioma comum é um vinculo fundamental entre todos os nossos povos, mas devo registrar que não é o único. Temos também a nos unir na CPLP essa aspiração por sociedades mais prosperas e justas", disse Temer. Ele também destacou que a CPLP "tem progredido a passos firmíssimos".

Pelo Twitter, Temer destacou sua participação no evento e publicou uma foto com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Castro. "Somos uma comunidade de países que compartilham a determinação de construir sociedades mais prósperas e mais justas para toda a comunidade internacional", escreveu.

Com a viagem de Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, assumiu a Presidência da República interinamente. Esta é a terceira vez no ano que ela assume a chefia do Executivo, uma vez que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB- CE), não podem assumir função no Executivo no período de seis meses anterior à eleição. O decano Celso de Mello assumiu provisoriamente a presidência do STF durante a ausência de Cármen.