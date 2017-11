Preservação do meio ambiente em MS e metas do Ibama são temas de discussão em Brasília

Superintendente do Ibama/MS, Dorival Betini, esteve com a presidente nacional do Ibama, Suely Araújo, e com com o Diretor da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, Luiz Antônio de Souza e do eputado Geraldo Resende - Divulgação

O superintendente do Ibama/MS (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) em Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, discutiu nessa terça-feira (7), em Brasília, o cumprimento de uma agenda positiva visando ajustes nas questões administrativas do órgão e adoção de medidas em torno do fortalecimento da preservação do meio ambiente nos municípios do Estado.

Betini esteve com a presidente nacional do Ibama, Suely Araújo, e com com o Diretor da Diplan (Diretoria de Planejamento, Administração e Logística), Luiz Antônio de Souza, acompanhado do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS).

Cumprindo o primeiro mês de mandato à frente da superintendência do Ibama-MS, Betini reiterou o compromisso de fazer um serviço de qualidade em benefício ao meio-ambiente e pontuou a importância do encontro com dirigentes nacionais do órgão ambiental, com quem trocou impressões a respeito da pauta de discussões e conheceu a realidade da política ambiental definida pelo governo federal por meio do Ministério do Meio Ambiente.

“A reunião foi muito produtiva, tive a oportunidade de receber algumas orientações e expor mais ainda a realidade do nosso Estado. Saio daqui com novidades que favorecerão Mato Grosso do Sul em breve”, comentou o dirigente que deve anunciar em breve medidas e ações importantes a serem executadas no plano estadual.

Em cumprimento à agenda de dezembro, ficou acertado para o início do mês de dezembro, o acontecimento do primeiro seminário a respeito da preservação do meio-ambiente que envolverá todos os entes federados, como administrações municipais, governos estadual e federal.

De acordo com o superintendente, serão abordados assuntos tais como o cuidado ambiental e a recuperação do rio Taquari, entre outros, temas importantes ligados ao setor.