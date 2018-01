Presépio Vivo Arautos do Evangelho encerra apresentações neste domingo

- Arquivo

o Presépio Vivo dos Arautos do Evangelho encerra as apresentações em comemoração do Natal neste domingo (7). Os espetáculos na igreja do Bairro Rita Vieira começam às 18h30 e seguem até às 21 horas, a cada 20 minutos.

Neste ano, a inspiração para o show de sons e luzes veio da Alemanha. A apresentação começa com a representação de um nascer do sol e vai contando a história do nascimento de Jesus Cristo em narração.

A entrada é franca e o acesso por ordem de chegada.

Endereço: Rua Rotterdan, 540, Rita Vieira