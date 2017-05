“Prerrogativas do advogado” será tema de Curso de Oficial da PM na OAB/MS

A aula sobre “Prerrogativas do advogado” será realizada nesta segunda-feira (8) para os alunos do Curso de habilitação de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Profissionais da Comissão de Segurança Pública (CSP) e Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados (CDA) farão a palestra na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

“É importante promover esse encontro dos alunos com os profissionais da OAB para ajudar na formação dos tenentes que atuarão na Capital e nas unidades do interior. É o primeiro de muitos outros que pretendemos promover daqui para frente”, disse o Capitão Augusto.

A palestra será realizada pela presidente da CDA da OAB/MS, Silmara Salamaia Gonçalves, às 14h30 no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

Veja Também

Comentários