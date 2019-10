Prepare-se para sua viagem em família no Dia das Crianças

Fortaleza é um dos destinos nacionais mais buscados nesta época do ano - Foto: Ilustração

A agência de viagens Almundo acaba de realizar um novo levantamento que revela as passagens aéreas mais baratas e os destinos mais procurados para planejar uma viagem em família, aproveitando o feriado do dia 12 de outubro, em que é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças.

Para quem deixou para comprar passagens de última hora, Navegantes (SC), que é um dos destinos mais utilizados para chegar até a Penha, local onde encontra-se o parque Beto Carrero World, conta com preços de passagens ainda atrativos para as famílias que têm a possibilidade de viajar de São Paulo no dia 10 de outubro e retornar em 15 de outubro. Nesta disposição de datas, é possível encontrar valores a partir de R$ 827.

Há também hotéis em Fortaleza (CE) com mais de 40% de desconto, para uma família com dois adultos e uma criança, que desejam hospedar-se dos dias 11 até 14 de outubro. É importante ressaltar que a consulta de preços foi realizada por meio da base de dados da Almundo em 30 de setembro, portanto os valores estão sujeitos a alterações.

Para aqueles que já se programaram e garantiram a viagem do dia 12 de outubro e pretendem embarcar do dia 10 até 16 de outubro, o preço médio para destinos nacionais foi de aproximadamente R$ 490, já para destinos Internacionais foi de R$ 2.100. De acordo com o Country Manager da Almundo, Luciano Barreto, a antecedência de compra é um fator muito importante para que o viajante consiga fechar viagens mais baratas. “Em feriados, os preços das passagens tendem a ser mais salgados. Apesar dos viajantes começarem a procurar os destinos com poucos dias de antecedência da viagem, o ideal é planejar cerca de dois meses antes”, explica.

Destinos mais procurados

Fortaleza é um dos destinos nacionais mais buscados nesta época do ano, onde está localizado o Beach Park, considerado o maior parque aquático da América Latina. A estrutura une parque, três resorts, hotel, além de um espaço na praia. Além disso, quando o assunto envolve grandes parques da América Latina, outro local com grande procura para aqueles que querem curtir uma viagem em família é Penha, em Santa Catarina, onde encontra-se o Beto Carrero World.

Caldas Novas, em Goiás também é outro destino disputado, o qual é indicado para os integrantes da família que não curtem "água fria", já que o local é famoso pelo calor e suas águas quentes. Além de parques aquáticos, é possível encontrar resorts all inclusive, que rendem uma viagem sem muitas preocupações.

Outros destinos incluem Brotas, ideal para quem possui crianças um pouco maiores em casa e que curtem aventurar-se, e Olímpia, que, assim como Brotas, também faz parte do interior de São Paulo e é um local para curtir e relaxar com as crianças de todas as idades. Fora do Brasil também há muitos destinos para curtir com os viajantes mirins, como por exemplo, Orlando (EUA), que conta com atrações fantásticas como os parques temáticos da Disney, Universal, Bush Gardens, entre outros.

Balanço do ano passado

Os destinos mais procurados em 2018, para embarcar no período do dia 12 de outubro, estão bem alinhados com os mais procurados deste ano. As alterações ocorrem quando a data cai em dias da semana. Deste modo, a família pode aproveitar para conhecer um destino um pouco mais longe. Este ano, como a data aparece em um sábado, muitos preferem fazer um “bate volta” de final de semana para algum destino mais próximo.