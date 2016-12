Prepare a área externa para o verão

O verão já está próximo. A partir de 22 de dezembro, as temperaturas devem subir. Estará aberta oficialmente a temporada de praias e piscinas. Todo mundo gosta de curtir essa época, mas é importante curtir com conforto. Arquitetas dão dicas de como decorar a área da piscina e tornar esses momentos mais prazerosos.

"O mobiliário de área externa merece destaque porque vem se renovando a cada ano e as cores e materiais também. Por isso, sair da tradicional fibra e tela e escolher materiais e cores diferenciadas é uma forma de destacar o espaço e valorizar a área", destacam as arquitetas Luciana Araújo e Nathália Otoni, do escritório Óbvio Arquitetura.

As profissionais dão dicas de móveis ideais para a área da piscina: "Para as espreguiçadeiras, existem modelos que vão do tradicional em alumínio e tela até peças estofadas e em polipropileno. A escolha depende do estilo da casa e cliente. Se o espaço for generoso, é muito agradável pensar em um ambiente de estar e conversa que pode ser formado por mesas, cadeiras ou poltronas diferenciadas com mesas de centro".

O mobiliário de corda é novidade no mercado e está super em alta. E as profissionais do escritório Óbvio Arquitetura estão de olho nessa tendência. "Além de ter um design diferenciado, com cores e combinações elegantes, ele é muito prático porque pode ficar no tempo e não precisa de capa de proteção", garantem Luciana e Nathália.

As arquitetas também trazem recomendações para a iluminação. "As luminárias para área externa também estão cada dia mais bonitas e inovadoras. Existem muitas peças de piso que vem dando maior destaque e sofisticação às áreas da piscina, além de complementar a iluminação".

Para quem tem medo de errar, o ideal é apostar na dica das profissionais. "Escolha um modelo de espreguiçadeira que combine e se encaixe no espaço e, se for possível, coloque uma mesa de apoio para drinks e demais itens", finalizam Luciana e Nathália.

