Prêmio Valuable Young Leaders premiará cinco jovens brasileiros com bolsa nos EUA e MBA pela Ibmec

São Paulo, 01 de agosto de 2017 - A Eureca!, consultoria especializada em conectar a energia jovem com o mundo do trabalho, e a Harvard Business Review Brasil premiarão cinco jovens líderes do Brasil em 2017. Estima-se que a iniciativa, inédita no Brasil, irá impactar diretamente mais de três mil jovens e envolverá 150 executivos ao longo da jornada. Para participar da premiação, jovens de até 28 anos deverão demonstrar a capacidade de entregar resultados para uma organização, de forma a se tornar um importante ativo dela.

A metodologia de seleção será baseada em conversas com CEOs, executivos C-Level e no conteúdo editorial da HBR Brasil. E a partir de métricas, a organização selecionará e reconhecerá os jovens talentos intraempreendedores que estão fazendo real diferença nas empresas brasileiras. "Acreditamos que o mundo das organizações está em constante transformação e, este processo de criação de referências inspiracionais, será de grande valor para os jovens do país”, explica, Dario Neto, CEO da Eureca!

“As empresas precisam estar preparadas para competir num ambiente de rápida evolução. Novas habilidades serão necessárias, mas desconhecemos quais serão exatamente. Assim, para ser sustentável no longo prazo, a empresa precisa formular uma estratégia específica para sua força de trabalho. O primeiro passo é a escolha dos melhores talentos, aponta Ana de Magalhães, editora-chefe da Harvard Business Review Brasil.

O processo de construção da metodologia foi dividido em três etapas: 1. Levantamento das competências de grandes líderes no ambiente organizacional, por meio de pesquisa dos artigos publicados pela HBR Brasil; 2. Entrevistas com líderes de sucesso para conhecer a trajetória e identificar competências semelhantes de suas carreiras. 3. Cruzamento das informações levantadas nas etapas 1 e 2 com o objetivo de definir os critérios para seleção de um potencial Valuable Young Leader. Entre os executivos que fizeram parte do estudo estão Sérgio Chaia (Óticas Carol), Claudia Sender (Latam), Mauro Kern (Embraer), Ruy Shiozawa (CEO da GPTW), Chieko Aoki (CEO da Blue Tree Hotels), Márcio Fernandes (CEO da Elektro).

Esses executivos estão participando de vídeos entrevistas no Facebook da Eureca dando dicas de como os jovens devem se comportar para se destacar no meio de tantos outros. O primeiro entrevistado Marcio Fernandes, CEO da Elektro, fala sobre sua jornada de trabalho desde os 12 anos.

Para participar, o jovem deve se inscrever pelo site (www.vylhbr.com.br) entre 28 de junho e 08 de setembro e, no mesmo período enviar os desafios online. Em seguida, 90 candidatos serão selecionados em entrevistas online. Destes, 30 serão convidados para a etapa presencial em novembro. Os 30 finalistas ganharão uma assinatura digital da HBR Brasil por seis meses e um treinamento da Dale Carnegie Training. Já os cinco primeiros classificados terão direito a 12 meses do pacote completo da HBR Brasil (edição digital e impressa), pacote completo de coaching de carreira via Eureca!, mentoria de 5 gestores C-Level com encontros presenciais a partir de 2018, bolsa integral de MBA no Ibmec e bolsas de estudos “Executive English” na Kaplan, nos EUA (parte aérea incluída). Para conhecer os requisitos de inscrição, clique aqui. www.vylhbr.com.br

Sobre a Eureca!

A Eureca!, consultoria especializada em conectar a energia jovem com o mundo do trabalho, fundada em 2011, auxilia as empresas a se posicionarem entre as mais desejadas para um jovem iniciar sua carreira. Já impactou mais de 3 milhões de jovens, por meio da sua comunicação, possuem mais de 120 mil universitários cadastrados em sua plataforma e já desenvolveu mais de 50 projetos que incluem experiências, entre processos de seleção, programas de desenvolvimento, visitas e conversas com líderes inspiradores, em empresas como Globo.com, HSM, Natura, Fast Shop, 3M, Pernambucanas, Sodexo e Pepsico. Além dos processos seletivos, a empresa conta com iniciativas que irão durar o ano todo, como o Prêmio Valuable Young Leaders, realizado em co-parceria com a Harvard Business Review Brasil e o Conexão, realizado em co-parceria com a HSM, com edições mensais em diversas empresas como: Mc Donald’s, NuBank, Gol - linhas aéreas, entre outras.

