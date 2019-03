INTERNACIONAL Prêmio Nobel de Literatura terá dois vencedores este ano 5 março 2019 - 12h31 Tweet José Cruz/Agência Brasil O Conselho de Diretores da Fundação Nobel, responsável pelo prêmio de literatura, prepara o anúncio, em outubro, de dois vencedores - um relativo a 2018 e outro referente a este ano. O duplo anúncio ocorrerá porque não houve premiação no ano passado devido ao vazamento de informações sobre a premiação.

A Fundação Nobel e a Academia Sueca definiram uma série de mudanças para a premiação este ano.

Os regulamentos da academia foram alterados, permitindo que os membros renunciem. Também houve alteração nos estatutos.

As modificações foram implementadas no esforço de elevar a confiança no Prêmio Nobel de Literatura.