Prêmio Nacional de Educação Fiscal continua com inscrições abertas

Continuam abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019. Este ano, a premiação será para três escolas, duas instituições, dois jornalistas e dois projetos de tecnologia. Ao todo, serão concedidos R$ 51 mil em prêmios. Uma das novidades nesta edição é a premiação voltada para projetos da área de tecnologia, destinada a amadores, profissionais e organizações da iniciativa pública, privada ou do 3º setor, que desenvolvam ou financiem o desenvolvimento de aplicativos, jogos e programas para computadores ou dispositivos móveis, aplicados ou destinados à Educação Fiscal.

Esta prevista também uma etapa classificatória regional por Unidades Federativas e Regiões, respectivamente, para as categorias Escolas e Instituições.

Desde 2012, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal valoriza as melhores práticas de Educação Fiscal que atuam sobre as temáticas da função social dos tributos, da qualidade do gasto público e do acompanhamento do retorno dos recursos à sociedade. O período de inscrição para categoria Escolas e Instituições foi até 10 de agosto. Para a categoria Tecnologia, a inscrição termina em 10 de outubro, bem como para a categoria imprensa, que poderá ser efetuada até o dia 10 de outubro também.

O Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019 é uma iniciativa da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, em parceria com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, a Escola Nacional de Administração Pública, o Programa Nacional de Educação Fiscal, com organização da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo e o apoio de outras entidades, empresas e órgãos governamentais parceiras e patrocinadoras. Mais informações pelo seguinte endereço: www.premioeducacaofiscal.org.br/regulamento .

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo / Subcom