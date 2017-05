Prêmio Morena de Criação Publicitária revela os vencedores da edição 2017

Os vencedores do Prêmio Morena de Criação Publicitária 2017 foram revelados na noite desta sexta-feira (12), em uma grande festa no Diamond Hall, em Campo Grande. Esta foi a 21ª edição da premiação promovida pela TV Morena, que tem o objetivo de valorizar e promover os talentos da publicidade local, estimulando o investimento em criação e produção de comerciais qualificados e originais.

Nesta edição foram inscritas mais de 170 peças de todo o estado. Os trabalhos disputaram seis categorias. O mestre de cerimônia do evento foi o ator da Rede Globo, Eriberto Leão e o tema da festa foi “Dubai, a Cidade dos Sonhos”, por isso, toda a decoração foi em tons dourados e vermelhos.

“Esse também é um momento de confraternizar. Estar com vários amigos publicitários. Pessoas que nos ajudam a construir um mercado. Construir sonhos, junto com as empresas e gerar empregos. Esse é o nosso grande papel, festejar com os amigos”, destacou o diretor de Marketing da Rede Matogrossense de Televisão (RMT), Antônio Alves.

O diretor executivo da TV Morena, Nicomedes Silva Filho, destacou a importância da premiação. “Temos que reconhecer esses profissionais que conseguem traduzir todo o planejamento estratégico em uma comunicação de 30 segundos”, comentou.

Já o gerente comercial da TV Morena, Rodrigo Lopes, lembrou da relevância que a publicidade tem para o mercado. “Quanto mais criativa for a nossa publicidade, quando mais criativo for o nosso publicitário, melhores serão os resultados dos nossos clientes, e esse é o grande objetivo em comum”, ressaltou.

Por sua vez, o vice-presidente da RMT, Caio Turqueto, apontou a publicidade com uma das ferramentas para impulsionar o desenvolvimento do país. “Eu acho que o meio publicitário é um meio intelectual e que, por conta dessa característica e de sua capacidade produtiva estimula as pessoas a reconhecerem que o Brasil precisa caminhar para frente, que não temos mais tempo a perder”, analisou.

O diretor geral da RMT, Zilmar Melatte, por outro lado, lembrou do papel fundamental que as agências de publicidade tiveram nos últimos anos. “Nós estamos saindo de dois anos, digamos assim, de queda no mercado e podemos dizer com certeza, que se não fosse o trabalho das agências, a criatividade deles, produzindo material, sentando e negociando com clientes e incentivando clientes a investirem, que talvez tivesse sido pior”, destacou.

A família Zahran também prestigiou a noite de festa e de premiação da publicidade sul-mato-grossense. “Para nós é um momento muito especial, em que podemos incentivar a cultura de sempre trazer bons produtos para o nosso telespectador”, ressaltou o diretor de patrimônio da RMT, Guilherme Zahran.

O mestre de cerimônia da premiação também comentou sobre o reconhecimento. “Quando você premia os melhores, você está incentivando que cada vez mais esses mini filmes, como eu gosto de chamar, cheguem as pessoas com qualidade”, comentou Eriberto Leão.

Prêmios

Na categoria “Varejo Interior” levou o troféu a agência VMP Propaganda, com a campanha “Black Friday”, da Associação Comercial de Ponta Porã. “Se hoje eu estou vivendo esse momento aqui, eu só tenho a agradecer. É uma emoção muito grande!”, disse o proprietário da agência, Jefferson Parra.

A agência ABV Marketing, de Dourados, ganhou a categoria “Institucional Interior”, com a campanha de “Natal”, do Abevê Supermercados. “É um grande reconhecimento e uma confirmação do nosso trabalho, de que nós estamos nós estamos no caminho certo”, afirmou a gerente da agência, Luciana Azambuja.

Os estudantes de Publicidade e Propaganda tiveram de criar campanhas sobre combate a corrupção. Quem levou o troféu na categoria “Universitária” foi a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com a peça “Corruptol”. “A emoção de ganhar assim é inesperado. É um baque tremendo e uma felicidade imensa. Não tem explicação”, diz o estudante Lucas Rivarola, um dos premiados.

Teve ainda premiação para a categoria “Órgãos Públicos”, setor que também precisa de publicidade. O deputado estadual Amarildo Cruz (PT), coordenador de Comunicação da Assembleia Legislativa, falou sobre o desafio que as agências têm ao levarem para a população informações sobre o trabalho do setor público.

“Essa estratégia da publicidade, esse espaço, ele é fundamental para isso, para aproximar os órgãos públicos da comunidade, para levar a notícia, para repartir e, com isso, dar mais transparência, democratização e participação”, apontou o parlamentar.

A Ramal Propaganda levou o troféu nessa categoria, com a campanha “Registro de Ciclomotores”, do governo de Mato Grosso do Sul. “Eu estou há muito tempo no mercado e essa é a primeira vez que eu ganho. A emoção é indescritível. Particularmente nunca esperamos, mas é uma coisa diferente, realmente”, revelou o diretor de criação da agência, Renato Garcia.

A agência Bebop Branding ganhou a categoria “Varejo”, com a campanha “Chororô”, da Alvorada. “Esse prêmio inspira minha equipe a superar as dificuldades do dia a dia, as limitações e a buscar sempre o novo, sempre a criatividade. Eu estou muito feliz mesmo. É uma realização profissional muito grande”, frisou o diretor de criação da agência, Ricardo Martin Neto.

Já na categoria “Institucional”, foi a agência Compet que venceu. A campanha é sobre o “Dia Mundial da Água”, da concessionária Águas Guariroba. “Para nós é o reconhecimento de um trabalho que não fizemos somente em uma campanha, mas que temos construído ao longo de vários anos de relacionamento com cliente. Então, ficamos muito felizes!”, revelou o diretor geral da agência, Rodrigo Perez.

O “Grande Prix” escolheu a melhor campanha entre os vencedores da iniciativa privada. A agência Bebop Branding levou o grande prêmio da noite e também uma viagem para cidade de Dubai, nos Emirados Árabes.

“Não esperávamos. Foi muito legal. O resultado de muito suor e de um trabalho muito bem feito. Estamos muito felizes, muito mesmo!”, comentou o diretor de atendimento da agencia, Bruno Bigarela Gomes.

Depois de muita emoção, a festa não poderia terminar de outro jeito. Música eletrônica com direito a performance no palco e mistura de ritmos.

