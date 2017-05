No interior do estado, Prêmio Melhores do Ano homenageou mais de 150 personalidades; confira os vencedores

A solenidade “Melhores do Ano”, promovida pela Personal Gold (PG Pesquisas), premiou mais de 150 personalidades de Nova Andradina, Batayporã e Taquarussu. Os vencedores foram escolhidos por meio de pesquisa de opinião pública nos respectivos municípios. Mais de 3 mil questionários foram distribuídos.



“A pesquisa foi registrada antes mesmo da divulgação do resultado, justamente para que os empreendimentos e as personalidades que mais se destacaram fossem de fato reconhecidos, sem essa de o segundo colocado ser premiado pelo fato de o primeiro ter optado em não participar do evento”, destacou Ana Maria, uma das organizadoras.



Para a solenidade de premiação, a Personal Gold apostou em uma cerimônia de gala, com direito à participação da ex-BBB Priscila Pires e do comediante Adalberto Lopes, uma das principais revelações do Stand Up Comedy no país. A noite contou ainda com shows da cantora Nayara Nantes e Dj Ailton.



Para conferir mais imagens do evento, basta acessar os sites Coluna Retratos (www.colunaretratos.com.br) e Click da Nova (www.clickdanova.com.br). A segunda edição do Prêmio Melhores do Ano da PG Pesquisas já está marcada e será realizada no dia 5 de maio de 2018.



Confira os vencedores



Loja de Foto (Indalécio Foto & Vídeo), Empresa de Aluguel de Som para Eventos (LIFE Som & Luz), Segurança para Eventos (Willyans Mendes Borges), Melhor Jornalista do Ano (Marcos Daniel Santi), Buffet (Geraes Buffet), Jornal Impresso (Imagem), Empresa Eletrônica Consertos e Vendas (Eletrônica Colorado).



Lava Rápido (Lava Rápido Papa-Léguas), Limpeza de Caixa D´agua e Controle de Pragas (Pró Limp), Fábrica de Tambor (Tamborsul), Empresa de Terraplanagem (Azuma Terraplanagem), Dentista do Ano (Henrique Benatti), Empresa de Tintas, Pinturas e Vendas (Azuma Tintas).



Loja de Pesca e Agropecuária (Agro & Pesca), Transportadora (Yano Transportes), Empresa de Forro e Divisórias (Madeforro), Pneus – Acessórios – Rodas – Reformas (Renato Rodas), Empresa de Água Mineral (Planeta Água), Açougue (O Filezão), Auto Center (Lazarini Pneus).



Loja Agropecuária (Agropecuária Boi Gordo), Ótica – Relojoaria (Óptica Iris), Empresa de Produtos Naturais (Empório Verde), Loja de Embalagens (Sato Embalagens), Corretora de Seguros (KLD Seguros), Esteticista (Lilian Mota), Nutricionista (Thalita Cocian), Marmoraria (Marmoraria Gramares).



Eletricista (Andrezão), Melhor Lanche (Kebab Lanches), Loja de Celular, Vendas e Consertos (Idéia Celular), Loja de Noivas, Aluguel de Roupas Eventos (Cadê a Noiva), Academia (Rittymus), Massagista (Preta Massagista), Loja de Móveis Usados e Rústicos (Móveis Silva).



Empresa de Desentupimento (SOS Desentupidora), Oficina de Motos – Peças – Serviços (JJ Motos), Malharia e Uniformes (Nova Uniformes), Clínica de Estética (Vitallité), Sorveteria (Oficina do Sorvete), Calhas e Rufos (Lazarini Calhas), Brinquedos – Locação – Pula-Pula (Patão Diversões).



Box do Camelódromo (Dheyme Box 28), Madeireira (Madereira Kambará), Conveniência e Gelo (Dedé Fest), Empresa de Compressores e Bombas (Nova Compressores), Rotisseria, Massas e Doces (Café da Sogra), Pesqueiro (Pesqueiro Campestre), Móveis Planejados (Avenida Móveis Planejados).



Funilaria E Pintura (Cuer Funilaria), Empresa De Guincho (Puga Guincho), Conserto Máquina De Costura(Nova Máquina), Ar Condicionado Automotivo (Nippon Ar Condicionado), Auto Elétrica e Mecânica (Comercial Auto Elétrica e Mecânica Jodai), Empresa De Mat. Médicos E Ortopédicos (Casa Med-K),



Estrutura Metálica, Locação De Munck E Guindaste (Metal Forte), Transporte Escolar (Tia Rosa), Moto Taxista (Marquinho Moto Taxi), Restaurante / Marmita (Dona Elza Restaurante), Pintor Residencial E Comercial(Bila Pinturas), Loja De Viveiro, Muda E Paisagismo (Trópicos Paisagismo E Jardinagem).



Distribuidora De Gás(Enoque Gás), Melhor Político de Batayporã (Jorge Takahashi), Som E Acessórios Automotivo(Alef Som), Empresa De Ar Condicionado(Rr Ar Condicionado), Melhor Político de Nova Andradina (Gilberto Garcia), Laboratório de Análises Clínicas(Laboratório Analisa).



Posto de combustível(Auto Posto Perobinha), Psicóloga(Kessiane Vieira Périgo), Vidraçaria(Vidraçaria Vidrosul), Caçambas para entulhos e containers(Nº 1 Caçambas), Vendedor de loja(Rafael Delgado (Juba +)), Imobiliária (Pini Imobiliária), Rádio FM Nova Andradina (Excelsior FM).



Som e Acessórios Automotivo(Casa da Borracha), Ginecologista(Claudia F. Pedroso de Moraes), Banho e Tosa(Lala Banho e Tosa), advogado(Willians Simões Garbelini), Advogada(Cleonice Costa Farias), Auto Escola(Auto Escola União), Auto Peças e Mecânica(Auto Peças e Mecânica Central).



Barbearia(Barbearia do Marcão), Distribuidora de Gás(Gás Big Chama), Boutique(Nivalddu’s Boutique), Agência de Viagem(Cristal Tur), Clínica Veterinária(Pet Center), Veterinário(Marcelo Gavinha), Cooperativa(Coopavil), Erva Mate (Tereré.com).



Funcionária Pública Destaque(Jozeli Chulli da Silva), FM Batayporã (Cidade FM), Jardineiro(Gabriel Jardineiro), Delegado de Polícia Civil de Batayporã (Rafael de Souza), Vereador Destaque Batayporã (Germino Roz), Empresa de Laje(Pré Lajes Azuma), Empresa de Cerâmica(Cerâmica Azuma).



Distribuidoras de Suco Natural(Prat´s), Lotérica(Lotérica Pé Quente), Médico Destaque(Cláudio Batistelli Baronceli), Loja de Roupas e Calçados(Thaís Roupas e Calçados), Colégio(Colégio Objetivo), Revista (FACES), Colunista Social(Gerson Lopes), Vendedor de Veículos Concessionária (Samuel Moroz).



Concessionária de Veículos (Divali Veículos), Delegado Regional de Polícia Civil(André Luiz Novelli Lopes), Engenheiro(Moammar Muhammad El Abed), Fisioterapeuta(Cynthia Caldeira Fuso da Cunha), Professora(Marly Sampaio), Consultoria e Assessoria de Empresas(Magali Aidê).



Hair Design (Cris Marques), Fotógrafa (Letícia Moia), Bar e Restaurante (Boteco do Boca), Decoradora de Eventos (Ana Luiza Suci Puga), Personal Trainer (Silvia Vieira Crestani), Salão de Beleza (Rosana Style), Vereador Destaque Nova Andradina (Sandro Roberto Hoici), Jornal Eletrônico (Jornal da Nova).



Materiais de Construção(Concórdia), Bolos e Brigadeiros Gourmet(Le Petit), Personalidade Destaque da Cidade(Ademar Capuci), Escritório de Venda e Compra de Bovinos(Capuci), Despachante Despachante Picoli), Centro de Manicure(Estética Kamila Rodrigues).



Loteamento – Condomínio (PLC Empreendimentos Imobiliários), Panificadora(Panificadora Primavera), Farmácia (FARMAIS), Loja de Aviamentos (Ponto e Linha), Filtros e Purificadores de Água(Acqua Salute), Hospital(CASSEMS), Cerimonial(Margarida Loli).



Segurança Eletrônica(Electro & Cia), Arquiteta(Fabíola Camargo Viafora Hernandes), Comércio de Veículos Usados e Seminovos(JL Veículos), Enfermeiro(Odair Magaroto de Souza), Consultoria e Segurança do Trabalho(Aliança Consultores Associados), Construtora (Construtora Barbieri).



Posto de Combustível (Posto Central), Materiais de Construção(Colemase Materiais p/ Construção), salão de Beleza(P&B Stúdio), Clínica de Estética(Stúdio Heleny Sãovesso), Publicidade Visual (Z&K Produções), Locutor Destaque(Francis Carlos Vieira), Gráfica e Fábrica de Carimbos(Gráfica Cristo Rei).



Adestrador(Personal DogTrainer Éder), Site de Eventos (Coluna Retratos), Sapataria (Sapataria Gêmeos), Rádio AM (Rádio Cacique), Loja de Calçados, Adulto e Infantil (Lojão dos Calçados), Melhor Político da Cidade de Taquarussu (Roberto Nem).



Pesqueiro de Taquarussu (Nossa Senhora Aparecida), Restaurante/Marmitas de Taquarussu (Lú Cafeteria e Restaurante), Farmácia de Taquarussu (Drogaria Farmavip), Clínica Médica(Center Med) e Dj (Dj Ailton).

