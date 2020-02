Prêmio Inova UEMS recebe inscrições até 15 de abril

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Inova-UEMS da Agência UEMS de Inovação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. As inscrições das propostas começaram noinício deste mês de fevereiro e seguem até o dia 15 de abril de 2020.

O primeiro Prêmio Inova-UEMS objetiva, justamente, reconhecer projetos e ideias inovadoras para que, futuramente, estas possam ser concretizadas, protegidas e valorizadas adequadamente, aumentando a possibilidade de transferência de tecnologia.

O edital completo, com todas as informações necessárias para os interessados se inscreverem, pode sr acessado no endereço eletrônico www.uems.br.

Podem participar da seleção e premiação projetos com potencial inovador de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos da Universidade Estadual.

Os objetivos do Prêmio Inova-UEMS são captar projetos desenvolvidos no âmbito da UEMS que tenham potencial de inovação; identificar projetos passíveis de proteção intelectual em concordância com a legislação vigente; valorizar e dar visibilidade às ideias e soluções inovadoras que possam resultar em inovação tecnológica e, ocasionalmente, em registro de patentes e transferência de tecnologias; reconhecer habilidades corporativas nos acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação no que se refere à prática de ensino, pesquisa e extensão; fomentar a aptidão empreendedora da comunidade acadêmica da UEMS; e certificar os projetos que se destacarem no Prêmio Inova-UEMS.

A divulgação preliminar das propostas enquadradas está prevista para ser divulgada no dia 20 de abril. Já a divulgação dos projetos vencedores deve ser no dia 2 de junho de 2020.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo Subcom