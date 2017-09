Prêmio Black Friday de Verdade avalia as melhores lojas para realizar compras na data

Cada vez mais consolidada no comércio eletrônico brasileiro, a Black Friday acontece no dia 24 de novembro. Conforme levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) a data movimentou R$ 2,14 bilhões no último ano. Com o alto volume de vendas, ocorrem problemas em relação às compras efetuadas, como casos em que os vendedores não comunicam descontos reais ou não possuem estoque suficiente para atender à demanda, atrasando as entregas e trazendo transtornos aos consumidores.

Para reduzir os contratempos, a Proxy Media, empresa de soluções digitais para a geração de negócios e idealizadora do site Black Friday de Verdade, realiza uma votação pública de 01 de setembro a 31 de outubro para a entrega do 1º Prêmio Black Friday de Verdade. Com o apoio do E-commerce Brasil, o intuito da premiação é apresentar aos consumidores quais são as melhores lojas para comprar durante a data, com base nas experiências passadas dos próprios usuários.

São 44 lojas concorrendo em categorias como: Moda, Telefonia, Informática & Eletrônicos, Eletrodomésticos, entre outros. As indicações das concorrentes foram feitas pela equipe Black Friday de Verdade e 20 profissionais formadores de opinião e influenciadores do mercado de E-commerce.

A fim de incentivar o engajamento do maior número possível de consumidores, a ação realiza cinco sorteios de R$ 1 mil reais entre o público que participar. Os sorteios são realizados por meio da loteria federal e serão auditados pela Sul América Capitalização.

"O Prêmio Black Friday de Verdade foi criado para condecorar os lojistas mais confiáveis para os próprios consumidores. Dessa forma, outros compradores podem utilizar mais esse requisito para analisar as lojas na hora de realizar suas compras na Black Friday", afirma Francisco Cantão, fundador do site Black Friday de Verdade e sócio-diretor da Proxy Media Marketing Digital.

A votação pode ser feita no site: www.blackfridaydeverdade.com.br/premio.

Veja Também

Comentários