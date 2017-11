Premiê levanta bandeira do Iraque em local tomado do Estado Islâmico

A TV estadual do Iraque diz que o primeiro-ministro levantou a bandeira iraquiana, em um cruzamento de fronteira com a Síria, dias após este ser retomado do Estado Islâmico.

A televisão Al-Iraqiya relatou que Haider al-Abadi visitou a cidade recentemente libertada de Qaim e a fronteira próxima da Husaybah, no extremo oeste do Iraque, neste domingo. Ambas localidades estão ao longo do que já foi uma importante rota de abastecimento usada pelo Estado Islâmico, quando o grupo controlou grandes áreas na Síria e no Iraque.

As forças iraquianas apoiadas pela coalizão norte-americana tomaram controle de Qaim e de áreas vizinhas na semana passada. Para autoridades, o evento marcou o fim da guerra convencional contra o grupo extremista no Iraque.