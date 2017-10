Premiê espanhol defende ação da polícia durante plebiscito na Catalunha

O governo espanhol disse que o primeiro-ministro Mariano Rajoy, em reuniões com opositores políticos, defendeu o desempenho da polícia no último domingo na Catalunha, quando centenas foram feridas na tentativa de plebiscito sobre a independência da região.

O principal líder da oposição, o socialista Pedro Sanchez, criticou a violência policial que deixou mais de 1.300 feridos, a maioria civis. O líder do partido Ciudadanos, Albert Rivera, também se reuniu com Rajoy nesta segunda-feira, enquanto o premiê procura um consenso sobre como proceder com a crise envolvendo a Catalunha.

Uma declaração do governo disse que Rajoy também conversou com os principais líderes da União Europeia e com o presidente da França, Emmanuel Macron, para explicar o "fracasso" da tentativa de votação do governo separatista catalão. Rajoy disse a eles que "a determinação do governo em suspender o plebiscito ilegal contribui para manter a estabilidade e a democracia em toda a União Europeia". Fonte: Associated Press.

