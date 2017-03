Premiê do Reino Unido rechaça movimentação por independência da Escócia

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, busca rechaçar as novas defesas pela independência da Escócia. Nesta sexta-feira, May afirmará que os escoceses correm o risco de piorar seu padrão de vida, caso decidam deixar o Reino Unido.

May discursará em Glasgow, mas trechos de sua fala foram divulgados por seu Partido Conservador. Em um aceno a políticos que desejam um plebiscito sobre se a Escócia deve romper com o Reino Unido, May afirmará que o padrão de vida das pessoas no país não deve ser tratado como um jogo.

A Escócia, em contraste com o Reino Unido como um todo, votou para permanecer na União Europeia. O Partido Nacional Escocês, da líder escocesa Nicola Sturgeon, comandou o plebiscito pela separação da Escócia em 2014, mas foi derrotado. Sturgeon defende agora a necessidade de uma nova votação para proteger os interesses escoceses. May, por sua vez, disse que isso não ocorrerá e que a ameaça cria uma divisão desnecessária. Fonte: Dow Jones Newswires.

