Premiê do Reino Unido afirma que é "resistente" a ameaças à sua liderança

Em meio às dificuldades da negociação do Brexit, que levaram parte do establishment político britânico a duvidar de sua liderança, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou neste domingo que é "resistente" e que não vai se abster de enfrentar os desafios.

Em entrevista ao Sunday Times, a premiê declarou também que fará mudanças no gabinete nas próximas semanas.

May negou ter chorado após um discurso da quarta-feira, quando foi acompanhada de vaias.

"Em um momento os jornalistas me acusam de ser uma dama de gelo ou robô, no outro dizem que sou uma chorona e que necessito de uma boa noite de sono", criticou. Fonte: Associated Press.

