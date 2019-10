Premiê do Líbano renuncia em meio a protestos

O premiê do Líbano, Saad Hariri, renunciou ao cargo, assumindo a responsabilidade pelos protestos contra o governo.

As manifestações tiveram início neste mês, causadas por uma proposta do governo de estabelecer um imposto ao serviço de mensagens WhatsApp. Os protestos se espalharam por diversas regiões do país. Algumas escolas e bancos estão fechados.

Hariri disse, em discurso transmitido pela TV nessa terça-feira (29) que vai aceitar as exigências feitas por aqueles que buscam mudança. Ele afirmou que seus ministros do Gabinete também vão renunciar.

*Emissora pública de televisão do Japão