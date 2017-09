Premiê do Japão diz que lançamento de míssil é inaceitável

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o último lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte, que sobrevoou o território japonês hoje era "absolutamente inaceitável" e que vai defender a segurança de seu país trabalhando em aliança com os Estados Unidos.

Abe pediu por uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que a comunidade internacional vai enviar um sinal claro para os norte-coreanos e tem que implementar completamente as sanções contra Pyongyang.

O Comando do Pacífico dos EUA afirmou que o míssil foi um modelo de médio alcance que não representa ameaça aos EUA. Anteriormente, a Coreia do Norte havia disparado um míssil Hwasong-12 de médio alcance sobre o Japão em 29 de agosto.

O chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga, denunciou o último lançamento, dizendo que ele está transmitindo "forte irritação", ao lado do povo japonês.

Suga disse que o míssil sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu a cerca de 2 mil quilômetros a leste da costa japonesa, no Oceano Pacífico. Ele disse que o Japão "não vai tolerar provocações repetitivas e excessivas". (Matheus Maderal, com informações da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)

