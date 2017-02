Premiê do Japão diz que buscou objetivos em comum com Trump, não diferenças

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe afirmou que destacou os objetivos em comum, não as diferenças, durante reuniões no final de semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ser um "bom ouvinte".

Abe retornou ao Japão nesta segunda-feira, após uma visita à Casa Branca, em Washington e uma viagem para a Flórida com Trump para jogar golfe.

Em entrevista para o canal de televisão japonês NHK, o primeiro-ministro afirmou que seu objetivo principal da viagem era "mostrar ao mundo a inabalável aliança entre o Japão e os EUA". Ele disse que os dois líderes tinham uma discussão franca sobre a Rússia, China, Coreia do Norte e outros temas importantes enquanto viajavam de Washington para a Flórida.

Abe ainda disse que estava "aliviado" que Trump não pediu para o Japão pagar mais pelas tropas norte-americanas baseadas no país e afirmou que os dois líderes concordaram em expandir o papel militar do Japão em sua aliança. Fonte: Associated Press.

