Premiê do Japão diz apoiar completamente pressão dos EUA sobre Coreia do Norte

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou neste domingo que seu governo dá total apoio à postura dos Estados Unidos, que dizem manter todas as opções sobre à mesa em relação à Coreia do Norte e seu programa nuclear.

Em um debate transmitido pela televisão, Abe afirmo que Pyongyang não cumpriu as promessas feitas no passado ao país e aos parceiros EUA, China, Rússia e Coreia do Sul.

"Eles usaram o diálogo para ganhar tempo e desenvolver sua tecnologia", disse Abe. "Como resultado, sua capacidade nuclear chegou a esse nível e não podemos nos dar ao luxo de sermos enganados novamente".

Abe não fez comentários sobre a declaração feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de que "apenas uma coisa irá funcionar" contra a Coreia do Norte.

A preocupação com o país vizinho deve se manter no topo da agenda das eleições parlamentares japonesas, marcadas para o próximo dia 22. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários