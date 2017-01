Premiê do Iraque diz que Forças Armadas do país recuperaram o leste de Mossul

As Forças Armadas do Iraque tomaram o controle do leste da cidade de Mossul, segundo o primeiro-ministro do país, Hauder al-Abadi. Mossul Ocidental ainda permanece sob o controle do Estado Islâmico, de acordo com o premiê iraquiano.

Após uma breve pausa, os combates reiniciaram segundo comandantes iraquianos. Abadi indicou que a próxima fase da batalha de mais de três meses teria início em breve. "Agora, peço a esses heróis que libertem o resto de Mossul", disse, em uma coletiva de imprensa em Bagdá. Fonte: Dow Jones Newswires.

