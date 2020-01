Premiê de Israel diz que espera "fazer história" em viagem à Casa Branca

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que espera "fazer história" durante sua próxima viagem à Casa Branca para o esperado lançamento do plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para o Oriente Médio.

Discursando em seu gabinete pouco antes de partir para Washington, Netanyahu descreveu o ambiente atual, caracterizado por laços estreitos com Trump, como uma oportunidade única na vida para Israel que "não devemos perder".

Espera-se que o plano de Trump seja extremamente favorável a Israel. "Estamos no meio de eventos políticos muito dramáticos, mas o pico ainda está à frente", disse ele.

"Durante três anos discuti com o presidente Trump e sua equipe de segurança as necessidades nacionais. Em todas essas conversas, encontrei um ouvido receptivo na Casa Branca para as necessidades essenciais do estado de Israel", disse ele. "Eu estou indo para Washington com um grande senso de propósitos, grande responsabilidade e grande chance, e eu espero que possamos fazer história", acrescentou.

A liberação do plano foi adiada repetidamente e parece ter pouca chance de sucesso. Isso porque os palestinos, acusando Trump de ser injustamente tendencioso

para Israel, já o rejeitaram.

Mas o plano poderia dar a Netanyahu, que está no meio de sua terceira campanha de reeleição em menos de um ano, uma sobrevida enquanto ele tenta permanecer no cargo

enquanto luta contra acusações criminais de fraude, quebra de confiança e aceitação de suborno.

Netanyahu tentou desviar a atenção de seus problemas legais e focar-se em sua campanha e seus laços estreitos com Trump. Já seu oponente, Benny Gantz, tem

concentrado sua campanha nas acusações criminais de Netanyahu e no julgamento esperado.

Fonte: Associated Press