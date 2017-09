Premiê de Israel diz a Temer que pretende visitar o Brasil

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em encontro com o presidente Michel Temer que pretende visitar o Brasil em abril, segundo relato do Palácio do Planalto de encontro que ambos tiveram ontem em Nova York, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Temer apresentou a Netanyahu os projetos de investimentos em obras de infraestrutura no Brasil e disse que gostaria de ver a participação de empresas israelenses nos empreendimentos. O premiê respondeu com a promessa de levar uma grande delegação empresarial quando em sua visita em abril. Depois de Temer observar que a comunidade judaica é importante no Brasil, Netanyahu defendeu a criação de voos diretos entre São Paulo e Tel-Aviv.

Poucas horas antes do encontro, Trump se reuniu na sede da ONU com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. De acordo com uma fonte do Planalto, a conversa foi mais política e focada na solução do conflito entre Palestina e Israel.

O presidente também se reuniu com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, que apresentou o seu país como uma porta de entrada para os mercados da Ásia e do Oriente Médio.

Na manhã de hoje, Trump terá uma reunião bilateral com o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Na agenda, estará o pedido de Teerã para que instituições financeiras brasileiras participem de negócios entre os dois países. Muitas temem se envolver em operações financeiras com o Irã por temor de serem alvo de serem acusadas de violar sanções dos EUA contra Teerã. (Cláudia Trevisan)

Veja Também

Comentários