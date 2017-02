Premiê da Suécia diz que ficou 'bastante surpreso' com comentários de Trump

O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, afirmou nesta segunda-feira que ficou bastante surpreso com os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um possível ataque terrorista no país. "Observem o que aconteceu na noite de ontem na Suécia", disse Trump em um comício na Flórida no último sábado, referindo-se a atos terroristas na Europa.

Em uma coletiva de imprensa realizada hoje ao lado do governador-geral do Canadá, David Johnston, Löfven foi questionado sobre os comentários do presidente americano e disse que ficou surpreso. "Imagino que muitos outros suecos também ficaram", afirmou.

"A Suécia oferece oportunidades e desafios e é por isso que estamos investindo muito no país. Além disso, nós temos que ter a responsabilidade de usarmos corretamente os fatos sobre qualquer informação que divulgamos".

