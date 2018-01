Premiê da Índia defende livre comércio em discurso no Fórum Econômico Mundial

Em discurso de abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Modi disse que "as forças do protecionismo estão levantando a cabeça contra a globalização" - Foto: The Financial Express

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que a recente onda de protecionismo comercial, em que governos levantam barreiras ao livre comércio entre nações, é "preocupante".

Em discurso de abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Modi disse que "as forças do protecionismo estão levantando a cabeça contra a globalização". Sem mencionar diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou as políticas de Washington, Modi afirmou que "a solução para esta situação preocupante contra a globalização não é o isolamento".

Os comentários de Modi vêm pouco depois do governo americano ter aprovado tarifas sobre painéis solares chineses e máquinas de lavar sul-coreanas para ajudar os fabricantes dos EUA.

Em determinado momento do discurso, o premiê indiano citou Gandhi ao dizer que "eu não quero que as janelas da minha casa fiquem fechadas para todas as direções. Eu quero que os ventos das culturas de todos os países entrem na minha casa e saiam também".