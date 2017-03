Premiê da Escócia prevê plebiscito sobre independência do Reino Unido em 2018

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que o país poderia realizar um segundo plebiscito para a independência do Reino Unido dentro de 18 meses. A intenção, nesse caso, seria evitar a saída da União Europeia, argumenta ela.

Sturgeon afirmou nesta quinta-feira que um voto popular sobre o tema em 2018 é algo do "senso comum". Ela insistiu, porém, que não houve decisão ainda sobre se haverá de fato essa consulta. A premiê, líder do partido favorável à independência Partido Nacional Escocês, reclamou muito da decisão do Reino Unido de sair da UE. No total, o Reino Unido votou por 52% a 48% no ano passado para deixar o bloco, mas os escoceses decidiram por 62% a 38% seguir no bloco.

Os eleitores escoceses rejeitaram a independência em um plebiscito em 2014, com 55% dos eleitores votando a favor da permanência no Reino Unido. Sturgeon argumenta, contudo, que o processo de saída da UE, o chamado Brexit, mudou a situação dramaticamente. Ela tem advertido que não permitirá que a Escócia seja tirada da UE contra sua vontade. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários