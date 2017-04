Premiê da Escócia diz que May deseja mover Reino Unido para a direita

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse nesta terça-feira que o pedido de eleição geral antecipada feito pela premiê Theresa May reflete o desejo desta de mover o Reino Unido para a direita do espectro político, já que o país negocia sua saída da União Europeia.

Ao pedir que os eleitores "se unam pela Escócia", Sturgeon afirmou em uma mensagem no Twitter que o Partido Conservador, de May, vê "uma chance de mover o Reino Unido para a direita, forçar por um Brexit duro e impor cortes mais profundos".

Sturgeon também disse em comunicado que a Escócia precisa ser "protegida" do desejo do Partido Conservador de tomar o controle do governo de Londres durante vários anos. Fonte: Associated Press.

