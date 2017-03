Premiê da China diz que não deseja uma 'guerra comercial' contra os EUA

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou nesta quarta-feira que os líderes chineses não desejam ver uma guerra comercial com Washington e expressou otimismo de que as relações entre China e Estados Unidos irão melhorar.

Em entrevista coletiva, Keqiang afirmou que as duas maiores economias do mundo devem "defender interesses estratégicos". O premiê disse que uma guerra comercial entre os dois países "não faria o nosso comércio mais justo".

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu aumentar os impostos de importação sobre os produtos chineses por Pequim fazer o que ele chamou de "práticas injustas". Isso levou à advertência de que a China poderia retaliar as declarações de Trump, rompendo com os EUA. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários