Premiê da Bélgica renuncia ao cargo em meio a debate sobre questão migratória

O primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, apresentou um pedido de renúncia na noite desta terça-feira em meio a pressões sobre seu governo depois que o maior partido da coalizão saiu do grupo por Michel apoiar o pacto global da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre imigração. O líder belga disse aos legisladores que "estou tomando a decisão da oferecer minha renúncia. Agora vou ver o rei para informá-lo".

Os legisladores vinham exigindo que Michel submetesse seu novo governo minoritário a um voto de confiança, mas o primeiro-ministro havia recusado essa ação até o momento e um confronto parecia provável esta semana. Em meio a pedidos de algumas pessoas na Assembleia para a antecipação das eleições, Michel novamente recusou, dizendo que isso apenas levaria à "estagnação em todo o ano de 2019". A próxima eleição na Bélgica está prevista para ocorrer em maio.

Ao som de aplausos de alguns legisladores belgas, Michel apertou as mãos de diversos ministros do governo após renunciar ao cargo e saiu da Assembleia legislativa. O partido de direita N-VA, que deixou o governo depois que Michel pediu a aprovação parlamentar para apoiar o pacto global da ONU - o que vai na direção contrária à posição da sigla -, fez com que a administração de Michel ficasse conhecida como "a coalizão de Marrakech", em alusão à cidade onde o pacto global da ONU sobre migração foi assinado há alguns dias. Fonte: Associated Press.