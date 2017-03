Premiê chinês diz que yuan não será desvalorizado

A China não tem planos para desvalorizar o yuan para incentivar as exportações e vai manter sua taxa de câmbio estável, disse o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, nesta segunda-feira (15).

Os comentários do premiê chinês vieram após um período em que o banco central do país ampliou gastos para sustentar o valor do yuan.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem declarado repetidamente que Pequim manipula suas taxas de câmbio de maneira imprópria, o que poderia levar a sanções comerciais.

"A China não tem intenção de desvalorizar sua moeda para incentivar exportações", disse Li em entrevista coletiva após a abertura da sessão legislativa anual. O líder chinês afirmou que o câmbio vai permanecer "geralmente estável".

