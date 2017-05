Premiê checo renuncia ao cargo em meio a denúncias de corrupção no governo

O primeiro-ministro da República Checa, Bohuslav Sobotka, anunciou que vai renunciar ao cargo nesta terça-feira, em meio a denúncias de corrupção envolvendo o ministro das Finanças, Andrej Babis.

Sobotka afirmou que irá se encontrar esta semana com o presidente Milos Zeman para submeter a renúncia formal. O motivo teria sido as suspeitas de que Babis, o segundo homem mais rico do país e um adversário político do premiê, teria praticado evasão fiscal no passado.

Babis, conhecido como o "Berlusconi checo", em alusão ao ex-premiê italiano Silvio Berlusconi, lidera um movimento centrista que aparece como favorito para vencer as eleições de outubro, o que pode alçá-lo ao cargo de primeiro-ministro. Ele negou as acusações.

O atual premiê disse que poderia demití-lo, mas que isso apenas daria mais tempo para Babis fazer campanha.

Nem Babis nem o presidente Zeman quiseram comentar a renúncia até o momento. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários