Premiê britânica quer antecipar eleições gerais para 8 de junho

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou hoje que irá convocar eleições gerais antecipadas para 8 de junho, numa iniciativa que lhe dará maior margem de manobra para as negociações sobre o chamado "Brexit" - processo de retirada do país da União Europeia - caso ela seja vitoriosa.

May, que assumiu o poder em julho, pouco tempo depois de os britânicos votarem a favor do Brexit, tem maioria parlamentar de 17 legisladores.

Pesquisas de opinião sugerem que May poderá ampliar sua maioria significativamente numa eleição. Com isso, a premiê teria mais campo de manobra nas discussões com a UE e ficaria menos dependente do apoio dos eurocéticos de seu Partido Conservador, que defendem um rompimento completo com o bloco.

Uma eventual eleição não deve atrasar as negociações sobre o Brexit porque o diálogo só terá início quando os demais 27 integrantes da UE chegarem a uma posição em comum, o que deverá exigir várias semanas. Fonte: Dow Jones Newswires.

