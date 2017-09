Prefeituras e governo assinam termo de cooperação com o Ministério da Defesa para receber Projeto Rondon

Campo Grande (MS) – Comunidades carentes e distantes dos centros urbanos de 11 municípios de Mato Grosso do Sul receberão, de 6 a 22 de julho de 2018, um batalhão de 240 pessoas entre acadêmicos e professores de instituições de ensino superior (IES) do Projeto Rondon. Os termos de cooperação com os prefeitos foram assinados na tarde desta terça-feira (12.9), em solenidade no auditório da Governadoria. Também foi assinado termo de cooperação pelo governador Reinaldo Azambuja e o diretor do Departamento de Ensino do Ministério da Defesa e coordenador geral do Projeto Rondon, brigadeiro de Infantaria Augusto Cesar Amaral. Em Mato Grosso do Sul, a ação foi denominada como Projeto Rondon – Operação Pantanal.

O Projeto Rondon atende municípios com menos de 30 mil habitantes ou que tenham Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo de 7. “Aqui temos o caráter solene de um trabalho que já vem sendo desenvolvido junto com o Governo de Mato Grosso do Sul desde o ano passado, quando tivemos o primeiro contato para tratar da operação do Projeto Rondon, a Operação Pantanal 2018. Por isso, quero agradecer o governador Reinaldo Azambuja, que acolheu a nossa proposta”, afirmou o brigadeiro de Infantaria Augusto Cesar Amaral em seu discurso durante a solenidade.

O brigadeiro destacou que o Projeto tem a intenção de levar lição de vida e de cidadania à população de regiões afastadas em que o poder público municipal não tem condições de atender pela estrutura que dispõe, e também proporcionar a capacitação dos servidores públicos. Segundo ele, ao acompanhar as ações desenvolvidas pelos professores e estudantes das instituições de ensino superior, a proposta é preparar os gestores públicos, como agentes de saúde, de educação e assistentes sociais, para serem multiplicadores do aprendizado.

Por isso, são selecionados para participar do Projeto Rondon acadêmicos dos mais variados cursos, como medicina, odontologia, esporte, agronomia. De acordo com o cronograma, durante 12 dias os municípios que assinaram o termo de cooperação receberão duas instituições com 10 integrantes cada, formado por professores e acadêmicos. Essas equipes realizarão oficinas nas mais diversas áreas, como de desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, saneamento básico e meio ambiente.

O governador Reinaldo Azambuja enfatizou que, além da integração e o atendimento às populações carentes e das regiões afastadas, o Projeto Rondon tem a sua importância para os alunos que estão nas faculdades. “O projeto possibilita que os universitários conheçam a realidade do Brasil, que é tão plural, a diferença que existem entre uma região e outra é enorme. Até mesmo aqui dentro do Estado você tem diferenças enormes”, afirmou.

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, disse que a intenção é que os participantes do Projeto Rondon levem o atendimento prestado às comunidades ribeirinhas, como a do Baixo Taquari, onde a viagem chega a durar 12 horas em embarcação de grande porte. Já a prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes, disse que vai sugerir que as equipes visitem a comunidade quilombola, que por estar em local afastado carece de alguns serviços. Ela observou que a vinda dos acadêmicos e professores universitários ao município será importante também para a capacitação dos servidores.

Homenagem

Durante a cerimônia de assinatura dos termos de cooperação, a pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Juliana Carrijo, entregou uma lembrança ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

“A UFGD é a única universidade que institucionalizou, aqui no Mato Grosso do Sul, o Núcleo Projeto Rondon. Temos uma base em Ladário, de estudos e pesquisas, que provavelmente vai servir de apoio para essa estrutura que vai ser montado ano que vem. E o apoio do Governo foi extremamente importante, foi através do governador Reinaldo Azambuja que o Estado teve essa visibilidade junto ao Ministério da Defesa”, afirmou a pró-reitora, ao falar sobre a homenagem.

Assinaram os termos de cooperação os prefeitos Ruiter Cunha (Corumbá), Carlos Anibal Ruso Pedrozo (Ladário), Sebastião Donizete Barraco (Terenos), Edilson de Souza Zandona (Dois Irmãos do Buriti), Marlene Bossay (Miranda), Kazuto Horii (Bodoquena), Francisco de Paula Ribeiro Júnior (Rochedo); Álvaro Nacklet Urt (Bandeirantes), Marcela Ribeiro Lopes (Corguinho), Cleidimar da Silva Camargo (Rio Negro), Mário Alberto Kruger (Rio Verde de Mato Grosso), Delavo de Oliveira Huber (Camapuã), Roberto Silva Cavalcanti (Angélica), Valdir Luiz Sartor (Deodápolis), Jean Sérgio Fogaça (Douradina), Eraldo Jorge Leite (Jateí), Marcos Bendetti Hermenegildo (Vicentina), Aristeu Pereira Nantes (Glória de Dourados), Valdir Couto de Souza Júnior (Nioaque); Guilherme Alves Monteiro (Jardim), Jair Scapini (Guia Lopes da Laguna), Arlei Silva Barbosa (Nova Alvorada do Sul), Mário Valério (Caarapó), Itamar Bilibio (Laguna Carapã), Marcos Antonio Pacco (Itaporã). O prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira foi representado pelo seu chefe de gabinete, Lucas Tonet.

