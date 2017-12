Prefeitura viabiliza R$ 11,5 milhões para concluir praças e equipar Secretaria de Obras

Ainda no primeiro trimestre, será lançada a licitação para concluir a Praça da Juventude do Jardim Noroeste, porque a empreiteira que iniciou a construção pediu rescisão do contrato - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Com a aprovação de um empréstimo de R$ 11.595.000,00, junto à Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Campo Grande terá recursos para concluir e entregar, já em 2018, as praças do Jardim Noroeste e do Parque do Sol, dois espaços públicos (cada uma com 7 mil metros quadrados de área construída) de lazer, cultura e esporte para todas as faixas etárias.

O dinheiro também será aplicado na retomada do Centro de Belas Artes e na reestruturação da Secretaria de Infraestrutura de Serviços Públicos, com a instalação de um laboratório de solos, compra de equipamentos e reforma e ampliação do prédio inaugurado em 1975 (há de mais de 40 anos).

As chamadas Praças da Juventude estão com as obras paradas há quatro anos, quando foram interrompidas com 50% dos projetos executados. Nesta quinta-feira (29) saiu a publicação no Diário Oficial da sanção do prefeito Marquinhos Trad ao projeto que autorizou o Executivo a fazer a linha de financiamento de infraestrutura e saneamento, que garantirá o recurso.

Como os orçamentos estão defasados e as estruturas construídas foram alvo de vandalismo e furtos, é preciso um recurso suplementar, em torno de R$ 2 milhões, para terminar e equipar os prédios, além de pavimentar o entorno de um deles, o do Jardim Noroeste. O saldo dos convênios firmados com o Ministério dos Esportes em 2012, aproximadamente R$ 4,1 milhões, não são suficientes para deixar as praças em condições plenas de utilização, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

“Como estão há muito tempo paradas, as obras precisam ser retomadas o quanto antes, para a Prefeitura não ter que devolver recursos ao Ministério dos Esportes. Do valor total de R$ 8,8 milhões orçados inicialmente (R$ 7 milhões de recursos federais), já foram investidos mais de R$ 3,1 milhões”, explica o secretário.

Ainda no primeiro trimestre, será lançada a licitação para concluir a Praça da Juventude do Jardim Noroeste, porque a empreiteira que iniciou a construção pediu rescisão do contrato. A Prefeitura terá que terminar a estrutura e pavimentar o entorno, que ocupa uma quadra na esquina das ruas Indianápolis com a Nazaré , Piraputanga e Barbacena. No Parque do Sol, onde será preciso refazer parte das instalações que foram furtadas, repor os vidros de algumas janelas quebradas por vândalos, as ruas do entorno já são pavimentadas.

A estrutura das praças

As Praças da Juventude são projetadas com 7 mil metros de área construída em um hectare, com pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino. Contará também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.

No Jardim Noroeste, a construção da Praça da Juventude começou em agosto de 2013 e deveria terminar em maio de 2018. O empreendimento, orçado em R$ 4,3 milhões (R$ 3,5 milhões de verba federal e R$ 867 mil de contrapartida), foi projetado para atender uma região com 53,4 mil moradores, que hoje não têm espaço de lazer ou para a prática de esportes. A estudante Marisa Rodrigues , 17 anos, mora em frente da estrutura e acredita que a praça vai trazer mais desenvolvimento para a região. “O bairro que tem fama de ser perigoso iria ser visto com outros olhos. Pessoas de outros bairros viriam pra cá usar a praça e isso ajudará o comércio da região”, explicou.

Além da Praça da Juventude, o prefeito Marquinho Trad está empenhado em viabilizar recursos para pavimentação e drenagem do bairro, obra orçada em R$ 30 milhões. “Conseguimos o apoio da bancada federal, que garantiu uma emenda coletiva de R$ 100 milhões para pavimentação e um projeto habitacional para ocupar os grandes vazios urbanos existentes na região”, revela.