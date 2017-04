Prefeitura veta motos na pista central da Marginal do Tietê entre 22h e 5h

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) anunciou nesta quinta-feira, 27, que motocicletas terão circulação restrita na Marginal do Tietê a partir de maio. De acordo com a decisão, os motociclistas não poderão trafegar pela pista central entre 22h e 5h, todos os dias.

Segundo a secretaria, a medida visa à redução do número de acidentes e garantir a segurança dos motociclistas, que estão em 80% dos acidentes com vítimas. Com a nova determinação, as motos passam a ser obrigadas a circular apenas pela pista local no horário estabelecido.

Balanço

Também nesta quinta-feira, a Polícia Militar divulgou um balanço do número de acidentes registrados nas Marginais do Tietê e do Pinheiros no primeiro trimestre deste ano. Segundo o levantamento, houve 367 acidentes, dos quais 78% envolviam motos.

O trecho mais perigoso das Marginais do Tietê e do Pinheiros está localizado entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte da Cidade Universitária, onde foram registrados 47 acidentes, sendo 41 deles envolvendo motocicletas.

A PM registrou seis mortes em acidentes de trânsito no período, três em cada marginal. Todas as vítimas fatais foram motociclistas do sexo masculino.

