Prefeitura vai terminar 1ª etapa e Estado vai implantar restante do acesso às Moreninhas

O prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja anunciaram nesta sexta-feira (24) uma parceria entre o Estado e a Prefeitura de Campo Grande para abertura de um novo acesso à região das Moreninhas, onde mora uma população superior a 70 mil habitantes e que praticamente só tem a Avenida Gury Marques como alternativa de acesso ao Centro da cidade. Em toda sua extensão, o acesso terá 13 quilômetros, com pista dupla e duas pontes de concreto armado.

A contrapartida da Prefeitura será retomar e concluir ainda neste ano a primeira etapa do novo acesso, entre as avenidas Interlagos (no Bairro Rita Vieira) e Guaicurus (região do Jardim Itamaracá). O Estado vai implantar o trecho final de 10 quilômetros, a partir da Avenida Guaicurus. Só depois que a SISEP ( Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) desenvolver o projeto executivo, é que se terá o custo da obra.

No trecho que ficará sob responsabilidade da Prefeitura executar, serão investidos aproximadamente R$ 2,5 milhões. Falta terminar aproximadamente 2 km (em duas pistas) da Avenida Rita Vieira, que já tem pista pavimentada até a altura do cruzamento com a Avenida Frida Puxian (prolongamento da Victor Meirelles). A obra será retomada tão logo a Águas Guariroba refaça 700 metros de uma adutora do Lajeado que fica no traçado da via. A concessionária já providenciou a aquisição do material necessário.

O prefeito Marquinhos Trad lembra que a conclusão deste primeiro trecho do acesso às Moreninhas vai criar uma alternativa de acesso aos bairros Universitário, Santa Eugênia, Jardim Itamaracá, Rouxinóis e também à estação rodoviária, passando pela Avenida Victor Meirelles, via com recapeamento programado para este ano. Esta nova rota vai desafogar principalmente a Avenida Gury Marques, além de retirar parte do tráfego que atravessa uma região tipicamente residencial, o conjunto Coopharádio, para chegar nesta região.

Acesso ao macroanel

O prolongamento da Avenida Rita Vieira até a Guaicurus integra o Complexo Bálsamo, que nesta etapa prevê também o investimento de R$ 9,5 milhões para concluir uma via ( que acompanha o traçado dos antigos trilhos da Rede Ferroviária Federal) até o viaduto do macro anel. A obra também será retomada e quando estiver pronta, servirá de acesso à estação rodoviária para os ônibus intermunicipais que chegam a cidade pelas BR-163, 262 e MS-040 e hoje circulam pelo centro da cidade.

Recapeamento da Avenida Mato Grosso

O Governo do Estado também anunciou apoio para o recapeamento da Avenida Mato Grosso, uma das principais ruas de Campo Grande. A parceria garantirá revitalização da avenida Mato Grosso, entre a Calógeras e a Avenida Ceará.