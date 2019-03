Cerca de 1.500 caminhões de areia serão retirados do Anhanduí

O tráfego está liberado e o trabalho agora é o desassoreamento deste trecho do rio, de onde devem ser retirados 6 mil metros cúbicos de areia, o que vai exigir aproximadamente 1.500 viagens de caminhão - Foto: Divulgação

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos estão trabalhando em duas pontes onde as chuvas provocaram estragos. Na ponte sobre o Rio na Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, travessia da Rua Arquiteto Vilanova Artigas (Bairro Aero Rancho), já foi concluído o serviço de reforço da estrutura. O tráfego está liberado e o trabalho agora é o desassoreamento deste trecho do rio, de onde devem ser retirados 6 mil metros cúbicos de areia, o que vai exigir aproximadamente 1.500 viagens de caminhão.

Outra frente de serviço é na ponte sobre o Córrego Lagoa, travessia da Rua Carlos Alberto de Mendonça Lima, acesso aos bairros São Conrado e Santa Emília, para quem vem pela Panambi Vera.

Por medida de segurança, o trânsito foi interditado, mas a expectativa, se as condições climáticas permitirem o término das obras, até segunda-feira o tráfego seja liberado.

Segundo o superintendente de Obras da Sisep, Medhi, o alto índice pluviométrico registrado nos últimos 45 dias acabou abrindo um poço com 6 metros de profundidade. A força da correnteza levou o aterro, deixando descoberto um dos pilares de sustentação da ponte. O trabalho em execução é de reconstrução desta cortina. Ultrapassada essa etapa, será reconstruída a calçada do passeio público e refeita a pavimentação.

No Rio Anhanduí, o trabalho de desassoreamento de um trecho do rio é uma medida preventiva para evitar reedição dos problemas gerados pela última chuva, quando a força da correnteza levou parte do gabião e do aterro de uma das cabeceiras da ponte. Com o assoreamento, o canal do rio se estreitou e a força da água levou o muro de proteção das margens e parte do aterro. Falta algora a reconstrução da calçada e e instalação de um guard rail.