Prefeitura vai qualificar 200 guardas e triplicar efetivo armado nas ruas

A Prefeitura de Campo Grande vai qualificar e colocar à disposição dos campo-grandenses 200 guardas municipais. Eles receberão o treinamento adequado para já neste semestre auxiliar o trabalho feito pela Polícia Militar e Polícia Civil.

Atualmente, 103 guardas estão qualificados para usar arma letal, mas este número vai mudar com o investimento da Prefeitura, que triplicará o efetivo, chegando a 303 até o meio do ano.

“A atuação de pelo menos 200 guardas capacitados para uso de armamento letal contribuirá sobremaneira no apoio a Polícia Militar e Polícia Civil, combatendo a criminalidade em Campo Grande”, explicou o secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

A parceria começará já no treinamento, quando o secretário buscará apoio da Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul. Eles poderão contribuir com o treinamento dos guardas e a prefeitura no fornecimento do material para preparação.

“Nós somos contra empresa privada realizando treinamento da segurança pública. Faremos convênio com o Governo do Estado e com a Polícia Federal, por também se tratar de instituição pública. A parceria garantirá eficiência na preparação e economia para os cofres públicos”, detalhou.

Os 103 guardas que já têm autorização para uso de armas também receberão treinamento básico e avançado, atendendo exigência da Polícia Federal, responsável por inspecionar a preparação. “Nós estamos tomando cuidado para atender o que determina a legislação, garantindo tranquilidade para a população e para os guardas que manuseiam o armamento”, concluiu.

A Guarda Municipal conta com 1.200 servidores, mas apenas 103 foram qualificados para manuseio de arma letal. Eles são autorizados a utilizar calibre 38, de uso pessoal, e calibre 12, sendo disponível uma para cada viatura.

