Prefeitura vai oferecer curso para prevenção ao suicídio à Guarda Civil Metropolitana

Com o objetivo de ampliar o conhecimento a respeito do combate e prevenção do comportamento suicida e no aprimoramento do atendimento às vítimas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Sesdes) vai oferecer o curso de prevenção ao comportamento suicida para servidores da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O curso começa nesta terça-feira (22), no auditório da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul), a partir das 7h30. O auditório fica na Avenida Mato Grosso, 4700.

O programa visa trazer um novo olhar da Corporação para esse tema do suicídio, que é a CULTURA DA PREVENÇÃO, visando capacitar os servidores como agentes multiplicadores e aptos a detectar em si ou em colegas comportamentos suicidas realizando o encaminhamento para o Biopsicossocial da Sesdes.

“Nosso objetivo principal é melhorar a qualidade de atendimento dos agentes de segurança pública, nas ocorrências que envolvam o suicídio e identificar a existência de tentativa de suicídio e ideação suicida no âmbito dos agentes de segurança pública, a fim de preveni-las”, explica o secretário municipal de Segurança Pública Valério Azambuja.

Ainda em 2019, serão realizados dois seminários, com duração de três horas onde haverá palestras utilizando textos e recursos de modelo de aula expositiva. Os agentes de segurança pública, que desejarem, poderão expor suas experiências, após cada momento de apresentação, buscando a socialização dos encontros.

O programa será coordenado pelo Núcleo de Atenção Biopsicossocial. Os guardas precisam conferir a convocação no Diogrande para saber em qual turma estão inclusos.