Prefeitura vai iniciar até março obras de asfalto e recapeamento em 20 bairros

Conforme balanço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, neste ano as obras de infraestrutura avançaram, o que permitiu a entrega de várias frentes de serviços - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande já licitou e planeja iniciar ainda no primeiro trimestre de 2020 mais de R$ 77 milhões em obras de infraestrutura. Serão beneficiados com pavimentação, recapeamento e intervenções para evitar alagamentos, moradores de pelo menos 20 bairros em todas as regiões urbanas da cidade. Com recursos do PAC Pavimentação e parcela do Financiamento do Finisa, está prevista a execução de 50 quilômetros de pavimentação e 40 quilômetros de recapeamento.

Estas frentes de obras, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, vai ampliar a área de intervenção com asfalto e recapeamento executada nos três primeiros anos da atual gestão, que entre 2017 e 2019, entregou 68 quilômetros de asfalto e quase 75 quilômetros de recapeamento. Nesta nova etapa, serão beneficiados bairros como o Nova Lima (etapa B), Vila Nasser, algumas ruas do Barra da Tijuca, Ramez Tebet, Jardim Seminário, Centenário, Vila Lídia, Marli e Morada Verde.

A programação inclui o recapeamento de vias como a Avenida Florestal e Bacaba (Coophatrabalho); Avenida Marinha (Coophavila 2); Rachel de Queiroz (Aero Rancho); Avenida Filinto Muller (Vila Ipiranga) e Avenidas Três Barras , Marques do Lavradio, José Nogueira, João Arinos e Marques de Pombal, na região do Tiradentes.

Entre as intervenções que o prefeito Marquinhos Trad classifica como “estruturantes “,estão obras de drenagem e controle de enchentes na Rua Três Marias (Vila Marli), escoando a enxurrada que hoje impacta o Jardim Paradiso, ao ponto de danificar o asfalto de algumas ruas deste bairro. Será concluído outro acesso à UCDB pela Rua Marechal Câmara (Jardim Seminário) e implantada a travessia da drenagem na Avenida Cônsul Assaf Traf para eliminar um ponto de alagamento na altura do terminal Nova Bahia.

Balanço

Conforme balanço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, neste ano as obras de infraestrutura avançaram, o que permitiu a entrega de várias frentes de serviços. Receberam pavimentação bairros como Jardim Anache; Oscar Salazar; José Tavares: Parque Iguatemi; Jardim Aero Rancho ; Botafogo e Residencial Belinati.

Mais de 40 quilômetros de vias receberam asfalto novo com o recapeamento de ruas como Tamandaré, Fernando Noronha, Euler de Azevedo, Silveira Martins, General Nepomuceno, Hélio de Castro Maia, Artur Jorge, Pernambuco, Euclides da Cunha, Winston Churchill; Jerônimo de Albuquerque; Lino Villacha; Zulmira Borba. Estão em andamento a requalificação da Avenida Bandeirantes e da Rua Bahia, que terão corredor exclusivo do transporte coletivo.