Prefeitura vai distribuir camisinhas e falar sobre assédio em campanha de conscientização

A festa mais querida do Brasil é momento de pura alegria e diversão. - (Foto: Divulgação)

A festa mais querida do Brasil é momento de pura alegria e diversão. O Morena Folia, festa carnavalesca que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promete deixar a folia inesquecível com um mix de shows e programação ultra animada, com nomes nacionais e regionais, além de mais de 40 atrações por toda a cidade.

Para que todas curtam com muita consciência, respeitando a todos e a si mesmo, a Prefeitura vai fazer campanha tanto para alertar sobre o sexo seguro, como para conscientizar a todos sobre o respeito às mulheres e ao corpo delas.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 8 de fevereiro está acontecendo uma campanha de distribuição de preservativos, femininos e masculinos, além de gel lubrificante em estabelecimentos parceiros.

A campanha foi dividida em três etapas: pré-carnaval (dias 08, 09, 15 e 16), Carnaval (dias 22, 23, 24, 25 e 26) e Enterro dos Ossos (dia 29). Durante esses dias, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) funcionará à noite, com a entrega dos materiais e testes rápidos, caso a pessoa tenha alguma suspeita. Assim, em até duas horas, já consegue começar o tratamento.

Espera-se distribuir 150 mil preservativos, tanto para os estabelecimentos parceiros, quanto nas blitzes que acontecerão nos dias de Carnaval e Enterro dos Ossos.

Para o secretário de Saúde, José Mauro Filho, a ação é importante para conscientizar a população, principalmente os jovens.

“A juventude se deixa levar pelo momento e não pensa na consequências de ter uma relação sexual sem proteção. Nos últimos anos, os casos de HIV tem crescido principalmente entre aqueles de 20 a 39 anos de idade, e são justamente esses que estão pulando o Carnaval”, salienta.

Para reforçar essas ações, a Subsecretaria de Juventude, em parceria com o Conselho Municipal de Juventude, vai distribuir reforçar a distribuição dos preservativos e orientações à prevenção das IST/AIDS.

A Semju também terá uma Comissão que vai percorrer os locais de folia para dar suporte à fiscalização da venda de bebidas alcoólicas para menores, crime tipificado no ECA. O subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, reforça a atuação para que os jovens não sejam vítimas das mais variadas formas de violências, ocasionadas geralmente pelo excesso de bebidas alcoólicas.

“Vender bebidas para menores é crime e vamos denunciar toda e qualquer infração nesse sentido”, frisa.

Já a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres vem com força na conscientização sobre o respeito às mulheres e ao corpo delas. A Semu vai entregar abanicos da “Campanha vai na Moral, respeita as minas no Carnaval” com a importante missão de deixar claro que “Assédio é crime”.

Conforme a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Carla Etephanini, o objetivo é estimular as mulheres a denunciarem o assédio sofrido, mas também dizer a toda sociedade que é possível brincar um carnaval com muita alegria, entusiasmo e respeitando as mulheres.

“Essa é a nossa ideia com essa campanha: darmos as informações de como reconhecer o assédio. Paquera é paquera. Há um consenso, é paquera. Não há consenso, é assédio. Portanto, não é não. As mulheres devem ser respeitadas em todos os momentos, especialmente, neste momento de grande festa que é para o nosso país”, diz.

A “Campanha vai na Moral, respeita as minas no Carnaval!” deu início nesta segunda-feira 17, durante Sarau na Praça dos Imigrantes, e segue no dia 25, na Praça do Papa. Quem se sentir assediada pode ligar no 153 – Patrulha Maria da Penha ou no 190 – Policia Militar.

Para finalizar, a secretária municipal de Cultura e Turismo agradeceu o apoio da Subjuv, SEMU, Sesau e Sedhast para fazer do Carnaval deste ano o mais consciente de todos.