Prefeitura vai abrir rotas alternativas para interdição da Mato Grosso para obras

A Prefeitura de Campo Grande vai abrir alternativas para o trânsito durante os 60 dias que a rotatória da Mato Grosso com a Nelly Martins ficará interditada para projeto que tem por finalidade acabar com o congestionamento.

Nesta quinta-feira serão colocadas faixas e a partir da próxima semana a Agetran manterá agentes de trânsito no local para orientar os motoristas sobre o melhor trajeto com a interdição da pista Parque dos Poderes/centro, a partir da Rua Antonio Teodorowick.

Na primeira etapa do serviço, que será feito no canteiro central da Mato Grosso, a partir do cruzamento com a Rua Antonio Teodorowick (via de acesso ao Carandá Bosque), os motoristas que vêm do Parque dos Poderes em direção ao centro da cidade terão duas alternativas.

Aqueles que forem em direção a Avenida Afonso Pena terão de entrar na Rua Lilian Oshiro, Antônio Maria Coelho (cruzamento onde será instalado um semáforo) para chegar a Nelly Martins. A Antônio Maria Coelho (depois da Via Parque) será mão-dupla, com duas pistas subindo em direção ao Parque dos Poderes, e terá uma terceira para o tráfego em direção ao centro da cidade.

Para quem, também vindo da região do Parque dos Poderes, pretenda seguir até a região da Santa Casa, a alternativa será entrar na Antônio Teodorowick (onde também haverá semáforo), seguindo pela Pedro Martins, Henrique Aragão e Via Parque, de onde poderá alcançar vias como a Rua Pernambuco.

Nesta semana equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalharam num trecho da Pedro Martins, onde um problema de drenagem acabou afundando alguns metros de asfalto, mesmo após o tapa-buraco. Para resolver o problema, além de remendar novamente o pavimento danificado, foi necessário reconstruir o poço de visita.

Segundo os técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, com as intervenções previstas, serão abertas mais três faixas de fluxo de veículos na rotatória, que aliado com um sistema de semáforos sincronizados, vai garantir maior fluidez ao tráfego.

Com isto, há expectativa de eliminar o congestionamento registrado principalmente no horário de encerramento do expediente nas repartições públicas. Num trecho de aproximadamente 300 metros da Avenida Mato Grosso (entre o Residencial Itacolomi e a Avenida Nelly Martins) serão retirados dois metros de cada lado do canteiro central para abertura de pista. O mesmo procedimento será feito depois da rotatória, numa extensão de 80 metros da Mato Grosso, em frente do conjunto Coophafé.

Destravado

O projeto de reordenamento do trânsito na rotatória da Mato Grosso com Via Parque estava emperrado desde 2014, quando foi assinado o convênio entre Prefeitura e o Detran, que garantiu o repasse de recursos para o obra.

O prefeito Marquinhos Trad conseguiu destravar a obra, além de garantir um aditivo de R$ 300 mil do convênio, elevando o repasse para R$ 1.623.015,50. Serão instalados semáforos na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park); Rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Park) e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antonio Teodorowick, que foi aberta para cirar uma alternativa ao Parque de Poderes e ao bairro Carandá Bosque. Os semáforos serão equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículo.

