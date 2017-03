Prefeitura terá estande de prestação de serviços na Expogrande

Entre os dias 30 de março e 9 de abril, Campo Grande recebe mais uma edição da Expogrande. Considerada a maior feira agropecuária do Centro-Oeste, a exposição conta com estandes comerciais, leilões, palestras técnicas e exposições de produtos agrícolas e pecuários, além de shows com grandes atrações nacionais e regionais.

A Prefeitura de Campo Grande não poderia deixar de apoiar a festa e neste ano terá em seu estande as secretarias de Cultura e Turismo; Educação Desenvolvimento Econômico e Ciência da Tecnologia e as subsecretarias Municipal de Políticas para a Juventude e Defesa do Consumidor.

Cada secretaria atenderá ao público mostrando suas atividades e/ou mesmo prestando serviços. A Sectur vai levar algumas peças de artesanato e mostrar o melhor da gastronomia regional. Já a Semed vai expor os trabalhos de arte e cultura realizados dentro das escolas. A Subsecretaria Municipal de Defesa do Consumidor prestará orientação aos consumidores e receberá reclamações.

Além disso, os campo-grandenses podem aproveitar o evento e curtir a programação musical que vai contar com Jads & Jadson, Jorge & Mateus, Dennis, Luan Santana, João Gustavo & Murilo, Gustavo Mioto, Wesley Safadão, MC G15, Matheus & Kauan, Alok, Jefferson Moraes, Luiz Henrique & Léo, Henrique & Diego e Bruninho & Davi.

O início da festa é nesta quinta-feira, às 18 horas, no Parque Laucídio Coelho. Os valores do convite variam entre R$ 10,00 e R$ 140,00, podendo sofrer alterações devido às mudanças de lote, segundo a organização.

