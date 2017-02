Prefeitura terá e-mail coorporativo com mais agilidade e eficiência

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) viabilizou uma nova solução de e-mail coorporativo, com mais agilidade, rapidez e eficiência. A nova interface começou a ser usada pelos profissionais da Agência e em breve terá sua funcionalidade expandida para as demais secretarias, institutos e autarquias.

O diretor da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, explica que a mudança é tem por finalidade garantir um trabalho em conjunto na tomada de decisões relacionadas à infraestrutura e arquitetura de informação dos serviços prestados ao cidadão, desenvolvendo soluções e ferramentas para melhorar a comunicação.

A Agetec optou por utilizar a nova multiplataforma open source, que integra além da caixa de correio inteligente, um catálogo de endereços, calendário, gerenciador de tarefas e compartilhamento de arquivos e aplicativos corporativos, podendo também ser usada através de aplicativos mobile em smartphones e tablets.

Sem custo, a solução open source atende as demandas das mais de três mil contas de e-mail da Prefeitura, tanto em viabilidade quanto em economia. “A caixa postal anterior já estava ultrapassada, pois não era atualizada há mais de dois anos. Com isso, a lentidão, a segurança das informações e a falta de armazenamento eram as maiores reclamações”, pontuou o diretor de Infraestrutura e Suporte, Jeferson Bussula Pinheiro.

Jeferson Bussula enfatiza que, conforme pesquisa realizada pela “AT Mail”, empresa australiana e expertise em soluções corporativas para e-mails, a economia pode chegar a mais de 91 mil dólares anuais em compras das licenças de uso.

Domínio

A mudança do domínio capital.ms.gov.br para campogrande.ms.gov.br, reflete a linha adotada pela nova gestão. “Faz parte do modelo que a comunicação adotou para evidenciar a palavra Campo Grande, resgatando e promovendo o nome da nossa cidade”, explica o Diretor-Presidente da Agetec, Paulo Fernando.

Serviço

As alterações das contas de e-mail acontecerão de forma gradativa, sendo que a primeira etapa de migração já acontece com as contas da AGETEC e se estenderá aos demais órgãos, conforme cronograma estabelecido pela equipe técnica.

Qualquer dúvida e mais instruções para o uso do novo e-mail, pedimos que entrem em contato com o Help Desk da Agetec, através dos telefones 3314-5831, 3314-4631, 3314-9786, ou através do link http://www.capital.ms.gov.br/agetec/canais/login-no-webmail/ .

